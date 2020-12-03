Полиция проводит расследование, так как не все обстоятельства инцидента понятны

По одной из версий тело 75-летней актрисы Нины Акимовой обнаружили 2 декабря в квартире на Мосфильмовской улице в Москве, пишут Vesti.ua.

"В настоящее время выясняется причина смерти, но полицейским непонятны некоторые обстоятельства. В частности, что на лице Акимовой были гематомы", - говорится в сообщении.

По информации другого издания, Dni.ru, актриса умерла уже в больнице, куда поступила с многочисленными синяками и ушибами.

Именно в таком жутком состоянии звезда приехала на работу в театр. И уже коллеги срочно вызвали "скорую помощь".

К сожалению, серьезная травма грудной области привела к смерти Акимовой. Об этом также в соцсети Фейсбук сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров.

По его словам, избиение Акимовой дело рук ее родственника, которого она защищала при жизни, скрывая правду.

"Светлая память... Господи, что происходит с людьми... Дочь Николая Павловича... Страшный сон"; "Как грустно...(( Чудесная была женщина, Светлая Память!", - выражают свои соболезнования пользователи Сети под постом Шмырова.

Около года назад актрису уже госпитализировали с побоями, а за месяц до смерти Нина Николаевна пропала на несколько дней и не выходила на связь с работниками театра, в котором работала с 1983 года.

Отметим, Акимова снималась в фильмах "Сердце матери", "Метель" и "Дубравка". В театре РАМТ играла в таких спектаклях, как "Капитанская дочка", "Сомбреро", "Крестики-нолики", "Отверженные", а также до последних дней исполняла роль миссис Тэтчер в постановке "Приключения Тома Сойера".

Скрин из фильма "Сердце матери"

Ранее мы сообщали, что 18 ноября не стало актрисы Светланы Обидиной, ей было всего 45 лет.

Обидина запомнилась по ролям в сериале "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор 3". В том числе среди киноработ звезды фильмы "Остров", "Ветка сирени" и "Довлатов".

Семья семь дней скрывала от общественности смерть актрисы, пока о трагедии не написал в Фейбук кинорежиссер Алексей Герман. Мужчина намекнул, что возможной причиной гибели Обидиной стал китайский вирус, однако достоверной информации по этому поводу до сих пор нет.

Напомним, Виктюк призвал жителей Донбасса задуматься, где их родина

Также Politeka писала, что ушел из жизни легендарный Михаил Жванецкий: первые подробности трагедии.