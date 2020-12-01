Министерство образования и науки Украины объяснило ситуацию с введением в стране школьного обучения с пяти лет

Отмечается, что сейчас продолжается обсуждение этого вопроса, реформа пока не стартовала, пишет пресс-служба МОН.

К обсуждению подключились детские психологи, педагоги и другие специалисты.

"Конечно, дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития и, действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы", - отмечают в МОН.

Обсуждаются изменение государственных образовательных стандартов и учебных программ.

В МОН приводят пример США, Великобритании, Нидерландов и других стран, где начинают обучение детей с пяти лет.

Добавим также, что по словам нардепа партии «Слуга народа», члена комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлии Гришиной, школа для пятилетних детейине является школой в классическом понимании этого слова. Своим видением вопроса она поделилась на Obozrevatel TV.

«Это будет первый класс, но не такой, где дети будут сидеть за партами, это будет переходный период между садиком и школой», – уточнила нардеп.

Она добавила, что в Раде обсуждают вопрос 12-летней школы, где дети, которые начинают обучение в 6 лет, будут заканчивать его в 18, а те, кто пришел в 7 лет – в 19.

По словам нардепа, если в Украине будет принято решение о пятилетних школьниках, то «это однозначно не будет так, что 5-летний ребенок наденет школьную форму, возьмет рюкзак и пойдет в школу».

Отметим, тема школьного обучения с пяти лет оказалась очень волнующим для украинцев. В Сети не стихают обсуждения. При этом многие уверены, что отправить детей в школы с пяти лет – это не лучший вариант.

«Сначала Минобразования нужно в первый класс отправить», «Сразу видно люди делом заняты, а не с пустого в порожнее», «Эй, вы там наверху! А вы готовы будущим выпускникам платить пособие по безработице на пару лет раньше, или потом заделаете время обучения в школе лет 16-ть чтобы родители подольше кормили?», «Лучше с трех лет», «Некоторые дети и в 6 лет еще не готовы к школе», «Лучшее с того, что может делать МОН – перестать заниматься глупостями», «В 5 лет - нет. Это недопустимо, такие нагрузки ... нет и еще раз нет. И так все хворрбы по молодел, в 12-13 лет случаи инсультов», - пишут в Сети.

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