В Украине появилось большое количество фальшивых денег, как гривен, так и долларов

Мошенники распространяют подделки в сети. Как работет схема и как не попастся на удочку пишет «Обозреватель».

Фальшивые деньги в Украине открыто рекламируют в Интернете. Чаще всего объявления ведут в телеграм-каналы, где указан контакт продавца. Минимальный заказ – 1,5 тысячи гривен. За эту сумму обещают прислать либо 5,5 либо 5,6 тыс. грн. Все зависит от того, купюрой какого номинала вы хотите получить "посылку".

При этом продавцы уверяют, что товар принимают даже терминалы и банкоматы.

Оплачивать "фальшивки" нужно с помощью биткоинов: отследить кошелек практически невозможно, этим и пользуются преступники. Цены зафиксированы в гривне и ежедневно пересчитываются в биткоины. У Мошенников налажена работа целой сети в Украине.

Схема действует в несколько этапов:

Поставка самой "валюты". Деньги печатают, завозят из неподконтрольной территории или даже из других стран. Продажа подделок. Таким образом фальшивомонетчики "отмывают" полученные средства, чтобы не попасться, сбывая их самостоятельно. Подделки продают по цене в 30% номинала. Доставка оплаченных "денег". Для этого отдельно нанимаются сотни украинцев в разных городах Украины. Из задача получить "валюту" по "Новой почте" (если посылка правильно упакована, проверять ее не имеют права), а потом спрятать где-то рядом с домом, к примеру, под деревом.

За отдельную плату можно даже отмыть и купленные фальшивки. Но для этого придется отдать половину всех денег. Тогда с их помощью пополнят поддельные карты, а потом переведут средства на электронный кошелек.

Украинцы чаще всего попадаются уже на реализации валюты. По данным полиции, в среднем каждый год регистрируют до 1000 правонарушений, связанных с изготовлением, сбытом фальшивых денег, ценных бумаг. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы.

Чтобы не стать жертвой мошенников:

покупайте и продавайте валюту в отделениях банка или в обменниках, у которых есть лицензия НБУ;

не рассчитывайтесь крупными купюрами в общественном транспорте и в местах, где не проверяют подлинность купюр (чтобы не получить сдачу фальшивками);

чаще расплачивайтесь картой и старайтесь как можно реже использовать наличные средства.

Также отмечается, что в Украине были случаи, когда фальшивые деньги попадали даже в банковские кассы. При этом сами сотрудники финансового учреждения часто не хотят обращаться в полицию и сдавать "деньги".

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