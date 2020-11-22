Внучка известного актера Михаила Боярского, Екатерина, поразила красотой в соблазнительном наряде

Как сообщает Politeka.net, начинающая певица выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое восхитительное фото. Девушка нарядилась в обтягивающий синий топ, который максимально подчеркнул ее огромный бюст, а также черные берцы и короткую клетчатую юбку.

Во время фотосессии Екатерина Боярская позировала возле зеркал, которые отразили ее и показали с разных сторон. Благодаря удачному ракурсу поклонники получили возможность со всех сторон рассмотреть стройные ноги и роскошную фигурку юной знаменитости. Внучка актера выставила ногу вперед и страстно заложила руки за голову, приоткрыв губки.

В описании модель пожелала пользователям социальной сети спокойной ночи, а те в ответ засыпали ее позитивными отзывами:

"Какая же красотка"; "Сладкий блеск"; "А вообще после деда? Из всех Боярских мне Каатя нравится больше всех"; "Прикольно, как вошла в образ)"; "Прекрасна😍".

Ранее Екатерина Боярская показала процесс подготовки к очередным съемкам. На опубликованном снимке девушка предстала в черном шелковом халате, приоткрывшем ее пышный бюст. Певица сдержанно улыбалась на камеру с пронзительным взглядом, пока гример наносил ей необходимый макияж.

«Практически готова», - подписала она кадр на английском.

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