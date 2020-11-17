Начинающая российская певица и внучка легендарного актера Михаила Боярского, Екатерина, предстала в жарком образе на шаре

Недавно Екатерина Боярская заявила, что собирается стать певицей, пишет Politeka.net. Красотка для своего нового творческого пути выбрала стиль дерзкой длинноволосой бестии.

Будущая звезда скрыла от глаз свои старые фото в Инстаграм и теперь регулярно показывает себя "новую". Так, на одном из последних кадров Боярская предстала в коротком комбинезоне с молнией посередине.

Екатерина приоткрыла замок, едва не засветив свои большие прелести. Боярская распустила длинные светлые волосы с цветными прядями. Ее образ завершил железный чокер.

Артистка позировала на блестящем шаре, широко расставив ножки. В руках она держала шар поменьше.

"💗 Любовь навсегда - это просто фальшивое словосочетание", - написала Екатерина.

За 40 минут пост собрал более 100 лайков и много комментариев.

"Красавица 🔥🔥🔥", "Я не знаю, где ты. Прячем чувства в тени🎵", "Диско 80-90х", "Выглядишь просто шикарно😍", "Какая красивая девушка", "Впечатляет, очень круто", "Ты меня прям удивила, И главное даже не поспоришь! 🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Боярская позировала в явно тесном топе, эффектно умостившись на бочке. При этом она демонстративно задрала волосы, демонстрируя формы во всей красе.

«Вы всегда в моем сердце. А я в ваших мыслях», - коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Екатерина Боярская позировала в облегающей майке и юбке, эффектно задрав руки к голове. Дополняли образ разноцветные волосы.

Напомним, внучка Боярского еле удержала необъятный бюст в кружевной пижаме

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