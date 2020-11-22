Российская актриса Елизавета Боярская рассказала, каким был ее отец дома
Оказывается, когда Елизавета была маленькой девочкой она стеснялась Михаила Боярского и старалась никому не показывать, что является его дочерью, пишут Дни.ру.
Михаил Боярский всегда был для нее просто отцом с обычной работой, как у всех и она считала дурным тоном выпячивать своего звездного папу.
"Я наоборот этого стеснялась всегда", – поведала она.
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В отношениях с близкими Боярский сильно отличается от того образа, который он создал в кино. Ведь от знаменитого мушкетера в обычной жизни нет и следа. Он очень ранимый человек. Его может легко обидеть неуместно сказанное слово.
"Папа дома – это совсем другой человек, не тот, которым его привыкли видеть на экране или на стадионе. Он очень стеснительный, очень спокойный, невероятно скромный человек", – рассказала Елизавета Боярская.
Он не бежит за новинками, не выходит в интернет, одевается просто, у него кнопочный телефон, рассказала дочь артиста.
Напомним, Михаил Борский - советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год — художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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