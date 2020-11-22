Будут ли украинцы это делать?

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине вопрос о локдауне становится все актуальнее

В Министерстве здравоохранения озвучили главное условие, которое поможет Украине избежать тотального карантина, передает Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канал ведомства.

По информации чиновников, этого можно будет достичь, если 95% будут ходить в масках. Такая информация основывается на словах директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

На одной из последних пресс-конференций он заявил, что жесткий карантин – это совсем уж крайняя мера, но в ней не будет необходимости, если 95% людей будут носить маски

Также европейский чиновник отметил тот момент, что закрытие школ не является действенным способом борьбы с китайским вирусом, поскольку ни дети, ни подростки не являются активными переносчиками инфекции. Он уверен, что начальные школы в Европе должны продолжать свою работу.

Основываясь на данных главы ВОЗ, Минздрав Украины сделало ношение масок главным условием для введения карантина.

«Если 95% людей будут придерживаться масочного режима, можно будет избежать локдауна. Соблюдение масочного режима - одно из главных правил противоэпидемической безопасности. Носите маски и защитит от болезни себя и своих близких», – говорится в публикации.

За последние сутки в Украине заболели 12 079 человек, среди которых 489 детей и 375 медработников.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине COVID-19 заразились 624 744 человека, выздоровели – 286 917, умерли – 10 951.

Напомним, украинцу "влепили" баснословный штраф за нарушение карантина.

Как сообщала Politeka, исследователи прогнозируют три сценария обострения вируса в Украине.

Также Politeka писала, что новые наказания вступают в силу с 21 ноября, что под запретом: "Штраф до 255 гривен".