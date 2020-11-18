На 90-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины Марии Байко

О смерти концертно-камерной певицы на своей странице в социальной сети Фейсбук написал ее сын Владимир Одрехивский, искусствовед и скульптор, передает Politeka.net.

В публикации он рассказал о творческом пути матери.

«Вокальное образование получила во Львовском жизнь побуждала им. Ф. Колесси (1948-1952) и Львовской консерватории им. Н. Лысенко (1953-1958) в классе А. Бандривской. Параллельно окончила курс бандуры в классе B. Герасименко», – пишет Одрехивский.

С 1958 года выступала с сольными концертами и как солистка Львовской филармонии в составе терцета сестер Байко (Даниила, Мария, Нина). Она исполняла украинские народные песни и романсы, а также произведения зарубежных композиторов.

Как солистка Мария Байко записала три пластинки «Поет Мария Байко», «Песни Франковского края», «О, не забудь» (старинные романсы), компакт-диск «Спиваночки мои», с сестрами Байко – пять пластинок и компакт-диск «Поют сестры Байко».

Она активно гастролировала в республиках бывшего СССР, в Европе, США и Канаде.

В копилке ее достижений – победа на Всемирном фестивале молодежи и студентов (Москва, 1957 год), Национальная премия Украины им. Т. Шевченко (1976 год) и присвоение звания Народной артистки Украины (1979-й).

В 80-х годах Мария Байко работала профессором кафедры сольного пения Львовской консерватории им. Николая Лысенко.

О причине смерти матери ее ничего не сказал.

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