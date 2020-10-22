В Москве похоронили 93-летнюю звезду советского кино Ирину Скобцеву, которая умерла 20 октября

Прощание с ней прошло возле места захоронения. На нем присутствовали члены семьи Скобцевой – режиссёр Федор Бондарчук и актер Константин Крюков, а также актеры Сергей Гармаш, Владимир Меньшов, Игорь Угольников и другие. В общей сложности попрощаться с актрисой пришло около 100 человек.

Гроб с телом артистки несли ее сын Федор Бондарчук, а также внуки Сергей и Константин. В то же время в Telegram-канале "НеМалахов" отметили, что это плохая примета.

Согласно с русскими народными традициями, нести гроб должны соседи, знакомые, друзья или коллеги покойной. Но родственникам делать это строго запрещено.

У данного табу есть два возможных объяснения. Одни знатоки народных поверий связывают запрет с желанием оградить семью покойного от возможных новых смертей, чтобы следом за усопшим родственником не ушли в мир иной и те, кто нес его гроб. Согласно другой трактовке, мертвец может затаить обиду на близких по крови людей, и решить, что они рады поскорее отправить его на погост.

Стоит напомнить, что Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах. К наиболее известным киноработам актрисы относятся: Кира в комедии Александра Столбова "Обыкновенный человек" (1956), Марьяна в мелодраме "Сережа" (1960), Элен Безухова в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" (1965−1967), Лидия Сергеевна в комедии Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи" (1968) и др.

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