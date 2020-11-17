Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя в новом гламурном образе

19-летняя Соня, которая сейчас живет и учится в США и, по информации СМИ, планирует сыграть свадьбу со своим новым бойфрендом, поделилась не по-осеннему жарким снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото девушка позирует на улице в очень легком наряде. На ней можно увидеть белый топик на бретельках, который подчеркивает ее хрупкую, стройную фигуру. Однако, главным аксессуаром на фото несомненно стала соломенная шляпа красотки с огромными полями, которые даже не полностью помещаются в кадр.

Соня дополнила свой образ легким макияжем, который подчеркнул ее естественную красоту. В подписи к фото она поделилась советами по уходу за кожей, которые стали особенно актуальными с приходом холодов.

«Вот несколько советов: Поддерживайте водный баланс, замените кофе зеленым чаем. Замените свой лосьон на питательный крем. Маски для губ – спасители», - написала девушка.

Ее подписчики тут же принялись комментировать пост.

«Очень нежная и красивая», «Прекрасная!», «Какая же красавица!», «Милая», - пишут люди.

Ранее сообщалось, что нового жениха внучки Ротару зовут Денис Жданов, он является украинским предпринимателем и миллионером из списка Forbes.

Следует подчеркнуть, что между Соней и Денисом довольно таки серьезные отношения, поэтому украинский миллионер решил не терять времени зря и сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Напомним, внучка Софии Ротару решила распрощаться с девичьей фамилией, кто ее новый избранник.

Как сообщала Politeka, свадьба 19-летней внучки Софии Ротару со взрослым миллионером, отец не сдержал эмоций: "Всякую гадость...".

Также Politeka писала, что 19-летняя внучка Софии Ротару собралась замуж за миллионера, любовные кадры пары: «Ему не нужна звездная фамилия».