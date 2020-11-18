Некоторые звезды стали родителями прекраснейших девочек

Давайте познакомимся со звездами, у которых пока рождались только девочки, информирует Politeka.net.

Украинская певица Ольга Полякова стала матерью двух очаровательных девочек Маши (род. 2005 году) и Алисы (род. 2011 году). Первая уже активно занимается модельным бизнесом и ведет страничку в Инстаграм. Отцом девочек стал муж Ольги, бизнесмен Вадим.

Шоумен и певец Александр Ревва (Артур Пирожков) в браке с красавицей Анжеликой воспитывает двух очаровательных девочек Алису (род. в 2007 году) и Амели (род. в 2013 году). Артист мечтал о двойне, ведь у него присутствуют такие гены, однако пока не получилось осуществить мечту.

Известная певица Светлана Лобода родила первую дочь, Евангелину, от хореографа Андрея Царя в 2011 году. А уже в 2018-м году певица родила дочь Тильду, имя отца девочки артистка скрывает. Однако ходят слухи, что звезда родила от лидера группы "Rammstein" Тилля Линдеманна.

У певицы Веры Брежневой двое дочерей - 19-летняя София от незарегистрированного союза с Виталием Войченко и 9-летняя Сара от бизнесмена Михаила Кипермана. С прошлого года Соня учится в США.

Сама звезда мечтает о большое семье.

Певица Глюкоза стала мамой двоих девочек. Звезда совмещала карьеру и детей. Артистка рожала в Испании. Старшая Лидия появилась на свет в 2007 году, а младшая, Вера - в 2011-ом.

Американский актер Брюс Уиллис - отец пятерых девочек. Бывшая жена, Деми Мур, родила артисту троих девочек: Румер, Скаут и Таллулу. Вторая супруга Эмма Хеминг осчастливила Уиллиса, подарив ему Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Напомним, вляпавшаяся в скандал с Киркоровым Полякова объявила о важном достижении: "Как только я открою рот..."

Как сообщала Politeka, Полякова без макияжа поразила пикантными фото с дочерью: «Украинские Кардашьян».

Также Politeka писала, что разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик