Виктория Булитко, Егор Крутоголов и другие актеры "Дизель шоу" сильно изменились со студенческих времен

Как сообщает Politeka.net, коллектив поделился воспоминаниями и архивными кадрами в социальной сети "Инстаграм", необычно поздравив поклонников со днем студента. Так еще юная Виктория Булитко запечатлена с кудрявой прической в серой футболке с принтом, белой юбке и с черной сумочкой. В подборке также показан трогательный момент, когда актриса получила диплом.

Будучи студентом, Егор Крутоголов еще не брил голову и ходил с коротким черным ежиком. Зато уже тогда мог похвастаться крепким телосложением, развитой мускулатурой, широкими плечами и непробивной харизмой.

"Специально ко дню студента актеры «Дизель Шоу» поделились эксклюзивными воспоминаниями со своих университетских времен", - отмечается в сообщении. - "Студенческие годы нужны для того, чтобы научиться выкручиваться, креативить и находить выход из любой ситуации. В день студента актеры «Дизель Шоу» вспомнили, в какие забавные ситуации попадали они и как с ними справлялись.

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Пользователи соцсети поделились своими наблюдениями в соцсетях:

"Классные ребята!😊"; "Красивейшие 😍 люблю Вас!"; "Классно. Супер. Егор какой подтянутый 😁 А Викуся кучерявая, просто обворожительная и бесподобная. Красавица 💖💖💖💖💖💖💖💖💖"; "Егор и все Евгении не поменялись. А Виктория и Маруся еще краше стали, красотки 😙😙😙".

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