Юмористка и звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко призналась, как пережила страшную аварию, в которой погибла Марина Поплавская

Об этом она откровенно рассказала в интервью ЖВЛ.

После аварии Яна Глущенко получила серьезные травмы: у нее были разорваны связки на ноге и она терпела адскую боль, от которой можно было сойти с ума.

«Когда это все произошло, первым я позвонила Олегу (мужу). Я ему сказала, что мы попали в аварию. Он стал спрашивать, как я, как ребята. А мы на телефонах, устроили перекличку. И я понимаю, что из всех не слышу только Маринку. У меня был обзор — лобовое стекло разбито. Я понимала, что произошло… Для того, чтобы не сойти с ума от этой боли, я ввела себя в какое-то состояние, что перестала чувствовать боль. Я вот лежала, взяла в рот металлический замочек и жевала его...", — с тревогой вспоминает звезда юмористического "Дизель Шоу".

Глущенко все осознала лишь после того, как отошла от наркоза после срочной операции. Юмористка добавила, что тяжело переживала смерть Марины Поплавской и некоторое время страдала от панических атак. Даже спустя два года после ДТП ей сложно говорить о трагедии.

«Это настолько больно, что не описать словами. Да не было ни одного дня за эти два года, чтобы я не вспомнила об этой аварии или о Маришке. Она мне очень часто снится. В хороших снах, ярких, в хорошем настроении… Каждый раз задаю вопрос: «Почему так произошло?», - заявила Глущенко и добавила, что справиться со всеми проблемами ей помогли любимый муж и маленький сын Тамерлан.

Ранее мы рассказывали о жутком ДТП, которое произошло 20 октября 2018 года в районе села Милая.

Тогда в аварии разбился автобус, в котором находились 14 актеров "Дизель шоу". В момент столкновения Марина Поплавская сидела возле водителя, а ее коллеги спали в салоне.

Актриса Марина Поплавская получила травмы, несовместимые с жизнью. Других участников "Дизель шоу" с различными травмами госпитализировали.

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