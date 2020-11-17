Полный локдаун не мене чем на три недели введут в Украине, если в сутки будет более 20 тысяч заражений китайским вирусом

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 17 ноября.

По его словам, чтобы не допустить такой ситуации и ввели карантин выходного дня.

Отмечается, что если украинцы не будут уменьшать количество социальных контактов, то согласно данным аналитиков СНБО, количество в 20 тысяч новых больных в сутки мы можем достичь уже через три недели. И если не принимать меры, то уже через месяц в Украине могут закончиться койко-места в больницах.

"Тогда путь будет только один – это жесткий карантин аж до полного локдауна. При этом локдаун нужно будет вводить не менее, чем на три недели – это то, что сейчас сделали большинство стран Европы…", – заявил премьер.

Ожидается, что карантин выходного дня поможет сдержать заболеваемость на уровне не больше 12-15 тысяч случаев в день. Первые результаты должны быть через две недели при условии соблюдении всех карантинных правил.

Отметим, сегодня Рада рассматривает проект постановления №4381 о том, чтобы рекомендовать Кабмину отменить карантин выходного дня.

Рада рекомендует правительству разрешить на выходных работу:

баров, ресторанов, кафе;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Постановление ВР вступит в силу со дня опубликования.

Добавим, что 17 ноября в Украине зафиксирован новый антирекорд, связанный с китайским вирусом. За сутки госпитализировали 1610 пациентов. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 13 ноября, тогда в больницу попали 1587 человек. Все больше людей переносят заболевание в тяжелой форме.

За минувшие сутки вирус в Украине обнаружили у 11 968 человек, зафиксировано 159 летальных случаев, 6786 пациентов выздоровели.

В Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761) и Черкасской (755) областях зафиксированы суточные антирекорды.

Также большое число новых случаев заражения зафиксировали в Запорожской (734), Киевской (646), Полтавской (622) и Житомирской (600) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 557 657 человек, из них 250 983 выздоровели, летальных исходов — 9856.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.