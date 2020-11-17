Пандемия китайского вируса не обошла стороной семью экс-президента Украины Виктора Ющенко
Об этом в своем Facebook сообщила его дочь Виталина.
Так, девушка опубликовала в своем микроблоге фото из автомобиля и сообщила, что у нее положительный тест на китайский вирус.
Подробности о своем заболевании Виталина Ющенко не сообщила. О состоянии остальных членов семьи экс-президента также ничего неизвестно.
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Стоит отметить, что Виталине Ющенко в этом году исполнилось 40 лет, и она воспитывает дочь Ярину-Доминику от гражданского брака с Михаилом Гончаром. В браке с Алексеем Хахлевым, с которым Виталина узаконила отношения в 2007 году, они также воспитывают сына и дочь.
Подписчики мгновенно отреагировали на публикацию и пожелали старшей дочери Виктора Ющенко скорейшего выздоровления.
"Это неизбежно им все переболеют, я уже давно переболел в лёгкой форме, поправляйся", "Все будет ок, мне говорили", "Крепкого здоровья! Скорейшего выздоровления!", "Выздоравливай, дорогая Линочка", "Ты сильная - все будет ок", "Это испытание, но пройдете", "Дай Бог скорейшего выздоровления!", "Божьего тебе благословления", "Пусть болезнь быстро пройдет и никогда не возвращается", "Молимся о вашем выздоровлении", "Здоровья и выдержки", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что китайский вирус добрался до семьи и нынешнего президента Владимира Зеленского.
Сперва диагноз подтвердился у его супруги Елены и сына еще в июле. А уже 9 ноября Владимир Зеленский официально сообщил, что у него диагностирован китайский вирус. Вместе с главой ОП Андреем Ермаком их госпитализировали в "Феофанию".
Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры.
Ранее Politeka писала, что Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента.
Также Politeka сообщала все, что известно о болезни Зеленского, кто еще заразился и где будут лечить.