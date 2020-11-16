Популярная норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", примерила голубой костюм и восхитила фанатов

Девушка поняла, что может стать знаменитой после того, как работать по специальности ей надоело. Изначально Хильде получила образование экономиста, но работа по профилю ее быстро утомила и она решила заняться вокалом. Так, Осланд начала участвовать в песенных конкурсах и даже победила в одном, прославившись на всю страну.

В результате Хильде начали узнавать, а сама она завела Инстаграм и начала делиться впечатлениями о жизни. Спустя какое-то время девушка стала моделью и по сей день снимается в мужских журналах, показывает стильные кадры и удивляет нарядами. Большую часть времени девушка уделяет снимкам, поэтому все оны сделаны в одном стиле. Осланд показывает на них свое тело в бикини и без смущения демонстрирует достоинства, едва прикрыв тело.

Тем не менее, даже такие фото, как новые, вызывают положительную реакцию в сети. Стройная модель в синем костюме с аккуратным вырезом на топе и средней длинной юбки смогла подразнить видом, ведь ее образ был кокетливым и романтичным.

«Это любовь с первого взгляда💙💙💙; Выглядит горячо!; Hott nd sexayy; Красота, аномальное являение💜;Доброе утро, солнышко; Красивый образ❤️❤; Мне очень нравится; Омг такая красивая, я люблю всех❤️🙈; Все вышеперечисленное ❤️;Ты такая красивая на всех фото ❤; Хорошей недели, Хильда. 😉👍🌻🌺🌸🌼; я не думаю, что когда-либо видел вас плохими фотографиями. У тебя естественная красота».

Мы также писали, что Хильде стала моделью после того, как отучилась в университете и даже получила степень бакалавра экономики. Какое-то время девушка работала по специальности, но вскоре поняла, что это не ее и решила принять участие в песенном конкурсе.

Осланд не только прорвалась в финал известного в стране шоу, но и прославилась на ее территории. Норвежская красотка начала активно заниматься вокалом, а затем подалась в модельный бизнес, где успех также не заставил себя долго ждать.

Белокурая стройная модель с яркой улыбкой снимается для журналов и поражает красотой едва ли не каждый день. Теперь Осланд решила представить подборку фото, сделанных за последнее время. На кадрах Хильде предстала в разных костюмах и смелых образах, чем покорила фанатов.

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