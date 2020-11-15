Американская фитнес-модель Ана Чери похвалилась жарким отдыхом в стильном синем бикини

Молодая фитнес-модель занимается спортом уже много лет. Ана является фитнес-тренером, поэтому многие упражнения она с легкостью выполняет дома и показывает, как это делать правильно вместе с фанатами в Инстаграм. При этом девушка любит акцентировать внимание на своем теле, чтобы привлекать поклонников и далее.

Число фолловеров звезды давно превысило 12 миллионов, поэтому Чери всегда делится кадрами как можно часто. В ее профиле можно найти самые яркие кадры, но наиболее обсуждаемыми остаются фото в бикини.

На одном из таких фото звезда позировала в синем бикини, которое удачно подчеркнуло ее подкачанные и загорелые ягодицы. Ана позировала у бассейна, томно пригнувшись и показывая новый образ:

«Она как моделька из фильмов; Вау так круто 🌹; Мамита, просто прекрасная и шикарная; Нельзя оторваться от такой соблазнительной и роскошной детки; просто сладкая и прекрасная мечта, очень ярко😍😍; Salvame de las aguas Fuertes; Ты выглядишь потрясающе🔥 вот где роскошь притаилась🔥; Ты выглядишь намного лучше Венди Пефферкорн. Ты убиваешь меня, Смоллс 😄; Красиво 💋💋💋; Очень милая картинка; Может спасти меня моя любовь? 🐬; Горячая женщина».

Мы также писали, что спортсменка часто показывает новые и смелые наряды и экспериментирует с образами, чтобы показать, как умеет меняться даже дома. В специальном ролике в Инстаграм, Чери продемонстрировала два спортивных лука и не постеснялась при этом засветить лишнее.

Так как Ана гордится своим телом, она решила придать ролику пикантности и расстегнула черный топ вначале, как бы показывая, что примерка ее новой одежды проходит без белья. Затем она похвасталась самими костюмами, удачно севшими по ее пышной фигуре.

«Ребята, побалуйте свою девушку, а дамы побалуйте себя и купите лучшую спортивную одежду 🙌🏼», - написала Ана под кадрами.

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