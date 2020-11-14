Популярная украинская певица Даша Астафьева очаровала фанатов новыми снимками, на которых продемонстрировала свою женственность

Пожалуй одна из самых желанных женщин украинского шоу-бизнеса, певица и модель Даша Астафьева снова решила порадовать поклонников новой порцией фотографий.

Как известно, почти все снимки у Даши всегда получаются не только соблазнительными, но и весьма художественными, где нет ни капли вульгарности.

В этот раз в своем Инстаграм-аккаунте она разместила два красивых снимках, сделанных в черно-белых тонах.

На первом певица позирует раздетой у окна, на втором – в платье. Знаменитость не раз признавалась, что позирование на камеру дается ей легко, девушка не стесняется своего тела сейчас.

Нужно отметить и невероятный талант фотографа.

"Серотонин выходного дня", - говорится в подписи к снимкам.

Поклонники не прошли мимо и уже отреагировали на новые фотографии восторженными комментариями.

"В черно-белом очень красиво получается! Дашка лучшая!",

" Дашуля-Красотуля!",

"Шикардос😍", "Реально нереальная👏" - пишут фосхищенные фанаты.

Напомним, что раскованная Даша Астафьева без белья показала все свои красоты перед камерой: невозможно устоять.

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