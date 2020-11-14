Принц Чарльз не уступит трон старшему сыну принцу Уильяму, этому есть неожиданное объяснение

Королева Елизавета полна решимости идти до конца и не планирует в ближайшее время уступать престол сыну принцу Чарльзу. А он в свою очередь ждет, когда взойдет на престол дольше других наследников престола - принцу уже исполнилось 72 года, пишет НВ.

В то же самое время, писатель и историк Роберт Лейси утверждает, что Чарльз, когда придет время, никому не уступит престола.

В Великобритании уже начали подготовку к масштабным празднованиям, приуроченным к 70-й годовщине вступления Елизаветы II на престол, доверие британцев к ней безранично. Историк сомневается, что кто-то из королевской семьи может получить такую же поддержку народа.



"К ней испытывают такое доверие и уважение, что, заглядывая в будущее, можем ли мы сказать, что принц Чарльз и королева Камилла смогут это повторить? Или пусть лучше это будут Уильям и Кейт, которые уже приобрели огромную популярность? Я не думаю, что Чарльз добровольно откажется от судьбы, которую так долго ждал", — поделился Лейси.

Также ранее сообщалось, что принц Чарльз сильно скучает по внуку Арчи, с которым ему не удается увидеться из-за Меган Маркл и принца Гарри.

Прежде чем полностью отказаться от королевских обязанностей, пара дважды возвращалась в Великобританию в начале года, но без Арчи. Уже прошло больше года с тех пор, как кто-либо из Виндзоров видел Арчи, за исключением видеозвонков.

Напомним, что Елизавета II больше не хочет правнуков, жесткий запрет ошарашил Кейт Миддлтон.

Как сообщала Politeka, королева Елизавета II не смогла простить принцу Гарри и Меган Маркл предательства.

Также Politeka писала, что Маркл наплевала на королевские правила и разозлила Елизавету II.