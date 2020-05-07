Королева Єлизавета II заборонила принцу Вільяму і Кейт Міддлтон заводити ще дітей

Після того, як принц Гаррі і Меган Маркл покинули королівську сім'ю, на Міддлтон лягла маса обов'язків. У зв'язку з цим, королева заборонила герцогині Кембриджській заводити ще дітей, щоб вагітність і материнство не відволікали її від справ. Схоже, Кейт доведеться відмовитися від планів мати четверо дітей.

Як відомо, на даний момент у Кейт і Вільяма троє дітей: чотирирічна Шарлотта, дворічний Луї і шестирічний Джордж. Таблоїди не раз писали, що Міддлтон мріяла про четверту дитину. Відзначається, що Кейт поки погодилася з вимогою Єлизавети, але сильно засмучена сформованими обставинами. Втім, на відміну від Маркл, Міддлтон розуміє, що їй потрібно підтримувати гарний імідж країни.

Раніше ми писали, що 2 травня свій день народження відсвяткувала маленька принцеса Шарлотта. Єдина дочка Міддлтон і принца Вільяма відзначила свій перший ювілей – дівчинці виповнилося 5 років. З такої нагоди прес-служба королівської сім'ї оприлюднила фотографії юної британської спадкоємиці престолу.

До речі, у сина Меган і принца Гаррі Арчі, теж на днях був перший день народження. Маркл теж показала, як виглядає малюк.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон не втрималася і показала, як виріс їх з Вільямом принц Луї: зворушливі кадри.

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