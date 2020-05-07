Королева Єлизавета II заборонила принцу Вільяму і Кейт Міддлтон заводити ще дітей
Після того, як принц Гаррі і Меган Маркл покинули королівську сім'ю, на Міддлтон лягла маса обов'язків. У зв'язку з цим, королева заборонила герцогині Кембриджській заводити ще дітей, щоб вагітність і материнство не відволікали її від справ. Схоже, Кейт доведеться відмовитися від планів мати четверо дітей.
Як відомо, на даний момент у Кейт і Вільяма троє дітей: чотирирічна Шарлотта, дворічний Луї і шестирічний Джордж. Таблоїди не раз писали, що Міддлтон мріяла про четверту дитину. Відзначається, що Кейт поки погодилася з вимогою Єлизавети, але сильно засмучена сформованими обставинами. Втім, на відміну від Маркл, Міддлтон розуміє, що їй потрібно підтримувати гарний імідж країни.
Раніше ми писали, що 2 травня свій день народження відсвяткувала маленька принцеса Шарлотта. Єдина дочка Міддлтон і принца Вільяма відзначила свій перший ювілей – дівчинці виповнилося 5 років. З такої нагоди прес-служба королівської сім'ї оприлюднила фотографії юної британської спадкоємиці престолу.
Зеленський підписав важливий закон: що зміниться назавжди, «українці більше не зможуть...»
Екс-ВІА Гра Дімопулос повідомила про трагедію і важкий стан чоловіка: "Двоє померло"
Українці моляться за Дядю Жору, подробиці про стан шоумена: "Вадим, тримайся"
Турецька Кардаш'ян показала свій розмір у напівпрозорій білизні: "Як вони влізли?"
До речі, у сина Меган і принца Гаррі Арчі, теж на днях був перший день народження. Маркл теж показала, як виглядає малюк.
Нагадаємо, що Кейт Міддлтон не втрималася і показала, як виріс їх з Вільямом принц Луї: зворушливі кадри.
Як повідомляла Politeka, неприємний секрет Кейт Міддлтон і принца Вільяма виплив назовні: трагедія Діани могла повторитися.
Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон показали новонародженого малюка, унікальні кадри: "Це хлопчик чи дівчинка?".