Знаменитая фитнес-модель Николь Амато показала горячие снимки с фотосессии

Как сообщает Politeka.net, Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. Девушка подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь будет принимать участие и в европейских съемках, радуя поклонников по всему миру.

Амато активно ведет свою страницу в Instagram, где постит кадры из повседневной жизни и работы модели. Несколько часов назад она показала кадры, на которых позировала в компании своей подружки.

Модель представила снимок из фотосессии, которая получилась как всегда стильной и соблазнительной. Так, Амато предстала в коричневом бикини. Ее образ дополнили браслеты, а макияж с длинными выразительными стрелками и чувственными губами стал отличным завершением к соблазнительному луку.

На снимке она позирует в компании горячей подружки, которая пытается снять с нее купальник. При этом девушки плотно прижимаются к друг-другу, словно меряются размером бюста и спрашивают: "Кто лучше?". Прелестницы устроили жару на фоне скал. Смотря на них так и хочется сказать: "Вот это видок!".

Этот кадр получился провокационным и дерзким. Здесь Амато вновь продемонстрировала свое совершенное тело и умение себя подать.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить комментариев под снимком, ведь его фитнес-модель засветила в своем Instagram-Stories.

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