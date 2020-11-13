Итальянская актриса и модель Моника Белуччи блистала в обтягивающем платье
Звезда надела розовый наряд, которым выделила свои красивые формы, передает Politeka.net. В свои 56 лет Моника все также молода и привлекательна, как много лет назад.
Это красотка доказала, разместив новый снимок в своем Инстаграм. Звезда надела соблазнительный наряд - розовое длинное, обтягивающее платье, которое шикарно смотрелось на точеной фигуре.
Кроме того, что наряд выделил изгибы талии и бедер, он еще и заметно удлинил силуэт.
Трудно не заметить и глубокое декольте, оно послужило лишь немного пикантной деталью, не показав ничего лишнего.
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Звезда надела повязку на глаза, подражая каменному бюсту, у которого позировала.
За три часа пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде массу приятных сообщений.
"Божественная Моника", - написал один из поклонников.
Напомним, Моника Беллуччи приняла участие в съемках для журнала "Vogue". В рамках фотосессии актриса предстала без платья. Модель держала в руках белое платье с черным рисунком. Красотка прикрылась, но засветила бретельку лифчика, которая едва ли не соскальзывала с плеча.
Моника выставила ножку в колготках, похваставшись ее стройностью.
Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи продемонстрировала свою неувядяющую красоту, выбрав необычную локацию для фотосессии, а также неожиданный образ.
Так, Моника позировала в пестром летнем платье с V-образным вырезом на груди. Прическа и украшение из цветов довольно однозначно указывают на то, что актриса повторила образ мексиканской художницы Фриды Кало.
Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались
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