Участники популярной в 90-х украинской группы "Аква Вита" никак не могут поделить права на музыку

45-летняя экс-солистка Ирина Филатова рассказала в интервью "КП в Украине" чудовищную правду о предательстве и обмане. По ее словам, экс-партнер по группе, певец Игорь Балан "забыл" уведомить ее, что в 2013 году передал права на музыку коллектива рекординговой компании, и уже семь лет получает роялти. За все годы, утверждает певица, она не получила ни одного перечисления.

По словам Филатовой об обмане она узнала совсем недавно - от гендиректора этой рекординговой компании. Певице показали договор, который подписал ее бывший напарник: оказывается, в документе четко указано, что "правовладелец обязан договариваться и заключать бумаги со всеми людьми, которые являются неотъемлемой частью контента". Однако Балан не потрудился поставить Филатову в известность.

Возмущенная артистка попыталась связаться с экс-коллегой. Она была намерена решить этот вопрос мирным путем. Но тот отказался общаться и даже заблокировал телефоны и соцсети.

Филатова добавила, что не пустит это дело на самотек и во что бы то ни стало добьется справедливости. Ведь, как она заявила в интервью, "это не ссора из-за одной песни, а юридическое дело" - речь о четырех альбомах, кучи видеоклипов и пяти лет ее жизни.

"Он семь лет меня обманывал... Мне чужого не надо, но свое дарить тоже не собираюсь. Я работала не зря. У меня одна жизнь, и я собираюсь прожить ее достойно. Хочу, чтобы мои заслуги тоже были отмечены... Человек должен понимать, что он несет ответственность за свои поступки. Если Игорь откажется и не согласится, будем выяснять отношения в суде", - подытожила Филатова.

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