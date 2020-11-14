Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", в черном купальнике показала яркий образ на пляже

Девушка является блогером уже несколько лет, потому ее аудитория стремительно растетОб этом пишет Politeka.net. Чтобы привлекать внимание к себе и получать как можно больше комплиментов, Деми старается показывать только лучшие фото из последних фотосессий. Чаще всего ее съемки проходят на природе у побережья.

Так как Роуз обожает загорать, она надевает максимально открытые бикини и поражает при этом размером своих достоинств. Модель уже не раз подчеркивала, что она не хочет скрывать тело, так как ее красота натуральная и она никогда не делала пластики.

В подростковом возрасте Деми даже оказалась в больнице, так как комплексовала из-за слишком пышных размеров. Доведя себя фактически до анорексии, она решила, что с этим надо заканчивать и прошла лечение.

Теперь Роуз избегает диет, но совсем не смущается фигуры. В открытом черном бикини без принтов девушка выглядела довольно соблазнительно, а такого же цвета шляпа с крупными камнями придала ее образу нотку дерзости.

«Надеюсь, у тебя был лучший день на свете; Люблю вас. 🖤; Так круто, выглядит освежающе; Абсолютная пробка !!!!; Просто ВАУ❤️; Великолепно 😎; какая милашка в черном👏; Боюсь спросить, почему ты такая жизнерадостная, лол; Красиво, снимаю шляпу ... Хотел бы я плавать ...; классная леди; Хорошее настроение; ❤️ просто идеальная 😍; Привет, дорогая, какая у тебя техника плавания?; мне нравится это соблазнение».

Ранее мы также писали, что девушке нравится показывать достоинства в открытых бикини, потому она устраивает на пляже довольно смелую съемку и совсем не скрывает свои формы перед объективом. В белом купальнике с тонкой бахромой Роуз выглядела весьма эффектно.

При этом девушка поражает горячим видом сзади, чтобы акцентировать в этот раз внимание не на своем бюсте, она повернулась к камере спиной и выставила ягодицы с удачной позы. Таким образом Роуз продемонстрировала формы «круче, чем у Ким» и получила сотни комплиментов.

Серный ремень на купальнике Деми также акцентировал внимание на довольно тонкой талии, из-за чего ягодицы модели показались еще больше, чем обычно.