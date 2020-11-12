Популярная модель норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", восхитила фигурой в королловом купальнике

Хильде ведет социальную сеть Инстаграм довольно активно. Об этом пишет Politeka.net. Чтобы привлекать внимание поклонников, она постоянно делится новыми фото, на которых позирует в одном белье и нередко весьма открытом. Девушка не боится продемонстрировать свое тело, поэтому экспериментирует с образами и не повторяет их.

На пляже Хильде появляется каждый раз в новом купальнике, однако всегда с выгодным акцентом на ее бюсте. Модель может похвастаться настоящей скандинавской красотой, поэтому ее белокурые локоны стали чем-то вроде визитной карточки.

Распуская их и улыбаясь на камеру, Хильде покружилась вокруг себя и восхитила при этом стройным и подтянутым телом. Поклонники в свою очередь отметили, как хорошо и ухожено она выглядит в коралловом купальнике:

«Потрясающая красота; потрясающе выглядит ..... 💛; Почему ты должна быть такой красивой; Очень красивое тело ❤; мне нравится такая клубничка️ 😍; Вы великолепны; Uau uau uau lindas de mais😍😍👏👏💯; Идеально ⚘; Я пересекаю свое сердце, чтобы любить, защищать и быть лучшим💘😘😘❤️интересом в вашей жизни😍; Ты просто потрясающая 🧡🔥скандинавская богиня🔥; Удивительная красота 😍; Вы буквально Барби ❤️; такая великолепная. потрясающая природная красота».

Мы также писали, что привлечь внимание Хильде удалось лишь после того, как она победила на песенном конкурсе. А в мире моделинга Осланд замечена из-за своего изящества и «холодных» ноток, как замечают сами поклонники.

По их мнению, скандинавская красавица может удивить реально холодными образами, ведь светлые фото часто кажутся фанатам более открытыми, чем они есть. Тогда как другие осуждают девушку за то, что она не показывает большего.

Демонстрируя очередной селфи в постели, Осланд поразила кадрами в персиковом белье, при этом дополняли ее наряд с кружевной вышивкой обычные очки в стиле «взрослой учительницы» и красная книжка в руках с тонким переплетом.