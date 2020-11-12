Голливудская актриса на последних месяцах беременности появилась на обложке известного журнала

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из Инстаграм Эммы Робертс, которая является дочкой актера Эрика Робертса и племянницей Джулии Робертс.

29-летняя актриса и ранее делилась фотографиями с округлившимся животиком. Однако в этот раз она обнажила свой живот, надев короткий розовый топ и юбку с разрезом. Отцом ребенка является 36-летний бойфренд звезды, актер Гаррет Хедлунд.

Интересно, что автором съемки для американского Cosmopolitan стала украинский фотограф Саша Самсонова. Отметим, что в интервью для журнала Эмма призналась, что беременность стала для нее сюрпризом, так как несколько лет она не могла забеременеть и даже лечилась от бесплодия.

Сейчас Робертс наслаждается своим положением, отмечая, что иногда ей кажется, будто ее тело кто-то украл.

Стоит отметить, что в комментариях под постом артистки ей оставили массу приятных слов.

«Беременность ей к лицу такая красивая», «Она мне очень нравится», «Ты такая красивая», «Ты станешь лучшей мамой», «Абсолютно идеальна во всех отношениях», - пишут пользователи сети.

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