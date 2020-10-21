Зірка Голлівуду Джулія Робертс, що стала знаменитою після зйомок у фільмі "Красуня" з Річардом Гіром, здивувала змінами в зовнішності
Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, відома красуня виклала в соцмережу нове фото, на якому вона сидить на стільці в джинсах, чорній сорочці і білій футболці з принтом астронавта.
Головою знаменитість сперлася об руку, друга рука недбало лежить на спокусливому стегні Джулії.
"Тринадцять днів", - загадково підписала знімок актриса.
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Що мала на увазі зірка - можна лише здогадуватися. Можливо, мова йде про те, що вона вже 13-й день знаходиться на самоізоляції через пандемію китайського вірусу.
Звертає на себе увагу свіжий вигляд і помолоділе обличчя. І хоча вона обмежила своїм фоловерам коментувати публікацію, напевно багато, дивлячись на Джулію, вигукнули: "Pretty Woman!"
Раніше ми писали, що американська актриса китайського походження Бай Лін, відома за фільмами «таксі 3» і «Небесний капітан і світ майбутнього», постала в гарячому образі.
Артистка одягла сукню, під якою зовсім не виявилося білизни. Наряд був дуже відвертим-з глибоким вирізом в районі грудей і ніжок.
Тканина сукні бовталася на тілі, і здавалося, ось-ось з-під неї здасться найінтимніше: "ніякого сорому".
Нагадаємо, що відома актриса влаштувала істерику після витівки з пологами у ванній, відео: "майте совість!".
Як повідомляла Politeka, відома актриса приголомшила виглядом, вип'ятивши груди і друге підборіддя.
Також Politeka писала, що відома актриса в пікантному вбранні показала, чим заманила зіркового чоловіка: "ось це красуня».