Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", устроила жаркую фотосессию на побережье

Модель обладает действительно пышными формами, но совсем их не стесняется. Об этом пишет Politeka.net. Девушке нравится показывать достоинства в открытых бикини, потому она устраивает на пляже довольно смелую съемку и совсем не скрывает свои формы перед объективом. В белом купальнике с тонкой бахромой Роуз выглядела весьма эффектно.

При этом девушка поражает горячим видом сзади, чтобы акцентировать в этот раз внимание не на своем бюсте, она повернулась к камере спиной и выставила ягодицы с удачной позы. Таким образом Роуз продемонстрировала формы «круче, чем у Ким» и получила сотни комплиментов.

Серный ремень на купальнике Деми также акцентировал внимание на довольно тонкой талии, из-за чего ягодицы модели показались еще больше, чем обычно.

Вот что пишут поклонники знаменитости:

«Принцесса-воин 🐲; Какие ты холмы показываешь, дразнишь! 😎🤭; Нет принцессы воинов? Наоборот, ладно; теперь кажется очень аппетитно😋; Лучшие милые красивые 😘😘❤; Супер красивая картинка❤👄❤️; Как это возможно?; это вообще человеческая плоть; как ты красива Деми; 😍 увеличить их уже невозможно; Вкусные; смотришь милая детка и я смотрю на тебя; кажется это предел совершенства».

Мы также писали, что после того, как девушку начали сравнивать с моделью и ее сестрами, сама Деми нескромно заявила, что она даже лучше этих знаменитостей.

После этого череда появлений Роуз на публике поражала сеть каждый раз, ведь девушка не только не стесняется своего тела, но еще и стремится его показать в довольно неоднозначных образах. Без белья Деми не раз уже расхаживала на красной дорожке, а ее белфи (селфи ягодиц) в Инстаграм собирают миллионы просмотров.

На своих фото Роуз иногда удается поразить и скромными образами, которых намного меньше в ее профиле. Как видно, девушке трудно скрыть шестой размер бюста, потому она подчеркивает его платьями с глубокими декольте.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике