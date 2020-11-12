Ужесточение карантина неминуемо приведет к росту цен на важные продукты

Как сообщает Politeka.net, согласно постановлению Кабмина, в Украине действует государственное регулирование цен на социально значимые товары в рамках карантина, оно может слегка затормозить подорожание, но никак не пресекает его полностью. Накануне правительство объявило карантин выходного дня и уже задумалось об отказе от адаптивного. Издание "Сегодня" спрогнозировало, как изменятся цены в ближайшее время.

К социально значимым продуктам относятся мука, яйца, макаронные изделия, гречка, сахар, молоко (2,5% жирности), масло (72,5% жирности), хлеб ржано-пшеничный, мясо курицы и негазированная вода. Все эти товары заметно подорожали с начала карантина, так цена на хлеб и сахар подскочила на треть.

Согласно торговым декларациям, стоимость муки вскоре вырастет почти на 10%, вместо 33 гривен украинцам придется отдавать за пачку весом два килограмма уже 36,25 гривен. Многие магазины декларируют, что хлеб подорожает на 5-10% (плюс 1-2 гривны на буханку).

Ценники на макаронные изделия собираются поднять на 6%-9%, таким образом вермишель за 15,29 будут продавать по 16,59. Производители анонсируют также подорожание сахара на 8-9%, параллельно должны подорожать кондитерские изделия и сладкая выпечка. Почти на 10% вырастет цена на гречку и молоко.

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