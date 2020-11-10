Скандально-известная телеведущая из России Ольга Бузова не сдержала собственных чувств рядом с молодым возлюбленным

Всего день назад Ольга поразила сеть кадрами с романтического свидания, на котором вместе с молодым возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в ресторан и засветила лишнее. Об этом пишет Politeka.net. Ольга показала, как она признавалась мужчине в любви, как провела с ним свободное время и даже устроила возлюбленному романтический ужин в ресторане на самой высокой точке отеля Radisson.

Это еще не все: в Stories Бузова несколько раз крупным планом показала кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце. Звезда никак дополнительных комментариев не дала, но поделилась совместным фото с Манукяном. Видео из более позднего отдыха, где пара целуется и веселится в менее официальном и наряженном виде также всполошило сеть. Фанаты поспешили отреагировать и написать, что Бузова по-настоящему «втюрилась» и "их поцелуи по-настоящему хороши".

Напомним, в последнее время в Сети все чаще обсуждали возможное расставание Бузовой и Манукяна. Дава записал песню о расставании, что вызвало волну слухов.

Отношения блогера Давида Манукяна и ведущей «ДОМа-2» Ольги Бузовой длятся уже больше годы. Вчера по случаю примирения Дава устроил Оле романтический ужин в одном из столичных заведений. Бузова буквально светилась от счастья рядом с избранником.

«И пусть весь мир подождет!» — сказано в подписи в Стори, которые она опубликовала.

«Ты такая красивая у меня! Представляете, самая красивая девочка досталась мне!» — не сдержался Манукян в тех же Стори с девушкой.

«Только мы одеты в разных стилях», — заметила Бузова, обнимаясь и целуя мужчину в ответ.

Ранее ситуацию с ссорой скандальная телеведущая комментировала следующим образом:

«Я даже не знаю… К сожалению, я не могу отвечать за поступки других людей, могу отвечать только за свои слова и поступки. Я живу для вас, мое сердце всегда нараспашку, но есть какие-то личные ситуации, которые я хранила, это был наш секрет. Поэтому с сегодняшнего дня я не имею к этому никакого отношения», — объяснила ситуацию звезда.

Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".

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