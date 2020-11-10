Известный российский актер Сергей Жигунов разводится с женой ради новой возлюбленной, которую сравнивают с Анастасией Заворотнюк

57-летний продюсер был дважды женат на Вере Новиковой, второй раз он женился на ней уже после разрыва со звездой "Моей прекрасной няни", пишет Politeka.net. Теперь же у Сергея роман с журналисткой Викторией Ворожбит, как сообщает "КП", она тоже недавно развелась и теперь делит имущество с медиамагнатом Виктором Сухановым.

Брак расторгли еще год назад, однако судебные споры тянутся до сих пор, ведь у них много разнообразного совместно нажитого имущества. Так они делят иномарку Lexus, информационное агентство, несколько компаний стоимостью около 50-70 млн рублей, деньги от продажи за 2 миллиона рублей (примерно 738 тысяч гривен), жилой дом во Владивостоке, который оценивают в 11 миллионов рублей (чуть больше четырех миллионов гривен).

Виктория Ворожбит в любом случае останется с богатым приданым: даже по самым скромным прикидкам она получит после развода более 30 миллионов рублей. Вполне возможно, что на эти деньги она и сыграет свадьбу с Сергеем Жигуновым, "копия Заворотнюк" уже переехала жить вместе с актером в Подмосковье. По прогнозам адвокатов, в этом году раздел имущества не закончится, к тому же возможен новый судебный процесс относительно общего бизнеса.

Пользователи соцсети в очередной раз обратили внимание, как новая пасия похожа на Заворотнюк:

"Все его женщины имеют во внешности что то схожее, только каждая новая все моложе и моложе,мужчин не переделать 😩😩😩"; "Сказочный Жигало"; "Женщины одного типажа 🙈"; "Макияжа больше чем у каждой"; "Анастасия лучше".

Напомним, что Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы

Как сообщала Politeka, экс-жена Жигунова, которую актер променял на Заворотнюк, огорошила признанием.

Также Politeka писала, что Жигунов бросил жену ради новой "копии" Заворотнюк: скандальные детали и фото разлучницы.