Українська співачка Ольга Полякова влаштувала справжнє шоу у себе вдома

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала анонс кулінарного випуску, в якому вона разом з молодшою донькою буде вчити своїх шанувальників готувати баклажанову ікру з димком.

"ПоляВіденіє представляє: Васадулі вагароде. Анонс шостого випуску: ікра з баклажанів", - підписала відео Полякова.

Ольга вирішила розкрити секрети від початку і до кінця. Вона особисто зібрала баклажани на своєму городі, після чого перевірила їх на м'якість і стала смажити на мангалі.

"Я як заправський шашличник. Температура, піднімайся", - проговорила Ольга, смажачи баклажани та інші овочі.

Коли страва була готова, Ольга, буквально накинулася на неї, заявивши, що з'їсть її прямо зараз.

"Навіщо нам багато масла. Від масла Жопа росте", - залишила колючий коментар до рецепту Ольга.

За короткий час пост Полякової зібрав понад 16 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Яка прекрасна", «і шо Оля хай росте Кім», «Котик, ти приголомшлива», «Богиня», «Краща», "вийде дуже смачно", - пишуть користувачі Мережі.

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