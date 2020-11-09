Звезды студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Евгений Кошевой находят время развлечься даже во время работы

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети появилось совместное фото актеров, на котором они запечатлены, как единый организм. Александр Пикалов сделал селфи в зале со множеством черных сидений, на нем можно заметить черную шапочку, белую футболку и немалую цепь на шее. Евгений Кошевой пристроился сзади с бумагами.

"Зацените ухо. Потому что "Квартал 95" - это единое целое", - пошутил автор в описании.

На кадре Евгений Кошевой действительно выглядывает на уровне уха коллеги. Стоит отметить, что лысина актера заметно заросла, вдобавок появилась короткая бородка. Конечно, Евгению еще очень далеко до Александра, который уже отрастил приличную русую бороду, подернутую сединой.

Пользователи социальной сети в комментариях от души посмеялись над выходкой Пикалова и Кошевого:

"Лысое ухо😂"; "Лупатое такое"; "Ушко с глазками 😁😁"; "Интересно, а второе какое?))) 😂🔥"; "Весь волосатый, а ухо лысое? 😀"; "Удивленное ухо 😂😂😂"; "Супер. И я такое хочу"; "Ничего себе, какое большое ухо😂😂😂😂"; "И оно в шоке"; "А как вы уши бреете? 😂".

Напомним, что Кошевой решился показать, каким был до Квартал 95, годы пошли на пользу

Как сообщала Politeka, жена Кошевого впечатлила горделивой позой в модном наряде: "У каждой девочки должно быть...".

Также Politeka писала, что Кошевой отращивает шевелюру, чтобы вернуть былую красоту: каким он был без лысины.