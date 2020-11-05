У бюджеті на 2021 рік заклали можливості для підвищення зарплат і перезапуску української економіки після епідемії

Як повідомляє Politeka.net, п'ятого листопада Верховна Рада розглянула проект у першому читанні. Його підтримали 275 з 450 народних депутатів:

"Слуга народу" - 209

"Довіра" - 20

"Батьківщина" - 19

"За майбутнє" - 16

"Позафракційні" - 11

Проект бюджету на 2021 рік підготували на основі макроекономічному прогнозу, складеного в липні. Документ передбачає такі показники в Україні:

ВВП - 4,5 трильйона гривень, зростання на рівні 4,6%;

Плановані доходи - 1071 мільярд гривень (+ 92,3 мільярда гривень у план поточного року);

Витрати-1350 млрд грн;

Середня зарплата в місяць — 13,6 тисяч гривень;

Споживча інфляція-7,3%;

Державний борг до ВВП-64,6%.

Дефіцит — 270 мільярдів гривень (рівень знизили на 1,5% - до 6%);

Інфляція — 7,3%.

Основні статті видатків, закладені до держбюджету-2020:

На освіту виділили рекордну суму в 174 мільярдів гривень (на 34 мільярди більше, ніж у 2020 році). Завдяки цим грошам доплати до зарплат вчителів зростуть на 30%.

Рекордні кошти заклали і на охорону здоров'я - 156 мільярдів гривень (на 27,5 мільярдів гривень більше), зарплати медиків планують збільшити на 30%.

Підвищення мінімальної зарплати - до шести тисяч гривень з першого січня 2021 року і до 6,5 тисячі з першого липня (+41,4 мільярда гривень).

Безпека та оборона — 267 мільярдів гривень (+21 мільярди гривень).

Соціальні виплати - 324 мільярди гривень (+7,5 мільярда до плану 2020 року), з них 204 мільярди виділили до Пенсійного фонду. У проект додали статтю про доплату для пенсіонерів старше 75 років і виділили на них 2,4 мільярда. Заклали також зростання мінімальної пенсії на 9,3% - з 1769 до 1934 гривень. А ось витрати на субсидії скоротили майже на 7%.

Програма розвитку дорожньої інфраструктури "велике будівництво" - 150 мільярда гривень (+20,7 мільярда), на ці гроші повинні побудувати і відремонтувати рекордні сім тисяч кілометрів доріг.

Розвиток бізнесу через кредитування — 12 мільярдів гривень.

Витрати на діяльність президента та утримання офісу президента збільшили майже на 40%, на Апарат Верховної Ради – на 12%, Секретаріат КМУ – близько 14%.

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