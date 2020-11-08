Кабмин предложил ряд новшеств после принятия бюджета страны на 2021-й

В частности, Кабмин предлагает повысить ряд акцизов и налогов, ведь без этого денег на следующий год может не хватить. Кроме того, должны вырасти цены на алкогольные напитки, а также будет расширен список украинцев, которые должны платить налоги на собственные автомобили, пишет Обозреватель.

На что повлияет перерасчет акцизов

Это позволит дополнительно собрать в бюджет Украины примерно 2,7 млрд грн. Больше всего перерасчет акцизов повлияет на конечную стоимость алкогольных напитков. Из-за того, что его составляющая колеблется от 7,8% до 30,5%, подорожание будет непропорциональным. В частности, подорожание будет выглядеть так:

бутылка водки (40%) подорожает с 89,4 до 92,93 грн;

пиво с 19,5 до 19,69 грн;

коньяк с 128,32 до 131,85 грн;

игристое вино от 89 до 90,22 грн;

крепленное вино от 49 до 49,78 грн.

Слежка за банковскими счетами украинцев

Самым скандальным предложением Кабмина стало то, что Кабмин решил следить за банковскими операциями всех украинцев.

Так, Кабмин предлагает раскрывать по письменному требованию налогового органа банковской тайны о состоянии счетов должника, движения денежных средств на счетах, остатка средств на счетах, найма (аренды) банковского сейфа. Правда, для этого нужно иметь решение суда о взыскании налогового долга.

Даже если законопроект примут, налоговая сможет получать данные только по запросу и только за конкретный промежуток времени.

Новый налог на машину

В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен сейчас платят владельцы машин возрастом до пяти лет и ценой от 375 минималок (чуть больше 1,8 млн грн). Кабинет министров предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн).

Если оставить старые правила, в следующем году минимальная цена, при которой нужно платить налог, составляла бы 2,2 млн грн. По новым правилам – 1,2 млн.

Если раньше транспортный налог платили зависимо от объема двигателя, сейчас методику усложнили. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 1 февраля публикует на своем сайте список машин, за которые придется платить дополнительно. Также чиновники разработали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость машины.

Напомним, что новый налог обяжут платить украинцев, что известно.

Как сообщала Politeka, украинцев сдерут налог по новым правилам, что нужно знать.

Также Politeka писала, что налогов с украинцев сдерут еще больше, дефицит госбюджета идет на рекорд.