Стоимость госпошлины, которую нужно оплачивать при оформлении документов, вырастет в десятки раз

Об этом пишет Обозреватель.

Теперь украинцам для того, чтобы заверить завещание/договоренность, придется заплатить в десятки раз больше.

Эти нововведения прописаны в законопроекте, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Заверить завещание:

Сейчас : 85 копеек.

Будет: 255 грн.

За дубликат документов, заверенных у нотариуса

Сейчас : 51 копейка.

Будет: 85 грн.

Заверить подпись на официальном документе

Сейчас : 34 копейки.

Будет: 170 грн.

За подтверждения поручения на право пользования транспортного средства

Сейчас : родственника первой линии: 1,7 грн; не родственникам: 5,1 грн.

Будет : родственника первой линии: 170 грн; не родственникам: 255 грн.



"Внесение данного законопроекта обусловлено необходимостью предотвращения уменьшению доходов местных бюджетов в современных условиях", – объяснил автор законопроекта цель повышения в десятки раз стоимость госпошлины. Таким образом, оформление некоторых документов будет в 750 раз дороже.

У частных нотариусов расценки будут совершенно другие, которые прописаны в прайсе, утвержденном областным отделом Минюста.

Для сравнения, если законопроект утвердят и заверение завещания обойдется в 255 грн (что уже в десятки раз дороже, чем сейчас), то у частного нотариуса в Киеве за эту же услугу придется заплатить как минимум 700 грн.

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

Если сейчас размер налога - до 1,5% минималки за каждый "лишний" квадратный метр. Но придется больше отдать денег, если недвижимость сдается в аренду. В таком случае налоговая льгота отменяется, и владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

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