Американская фитнес-модель Ана Чери показала лучшие кадры со своего отдыха

Несколько недель назад Ана впервые за долгое время отправилась на Мальдивы и по возвращению с райских островов продолжает делиться солнечными подборками фото и видео. Об этом пишет Politeka.net. В этот раз она показала, как веселилась на пляже и развлекалась на водных качелях.

Девушка примерила крошечный бикини с едва заметными завязками и прогулялась в нем на побережье, а также покрутила пятой точкой на качелях для привлечения внимания. Как правило, модель постоянно акцентирует внимание на ягодицах, которыми очень гордится.

«Когда будет пасмурно, пусть будет солнце! ☀️🤗 брызги и качели в выходные! С пятницей посмотрите мою биографию, чтобы увидеть полное видео!», - написала Ана.

Вот как поклонники реагируют на вечернее видео Чери:

«Очень хорошо; Это должно быть для глаз вашего парня, но не для остального мира !! 🙄; Слишком безумно! Слишком жарко, слишком жарко; Они кривые?!?! 🤔 ... Мое лицо криво после этого видео! 😂🙃🥰🔥; Удивительная женщин, снимайте это!!!; И тебе счастливой пятницы, Ана; красивая; Ана супер известные женщины🙏; Если однажды я решу провести остаток своей жизни с кем-то, знайте, что вы первая в списке; Будь радугой 🌈 в чужом облаке ☁️ 😍😍; Ты такое благословение, такая невероятно красивая 😍❤️».

Мы также писали, что Ана уже не первый год работает со своим магазином спортивной одежды и рекламирует костюмы для спортсменок, надевая их лично и показывая в повседневной жизни. Об этом пишет Politeka.net. Так как девушка является еще и популярным блогером, нередко она снимается в специальных фотосессиях для своего Инстаграм-аккаунта.

На некоторых фото можно заметить, что девушка обладает пышными формами и может похвастаться совсем не стройной фигурой. Подкачанное тело – результат ее занятий в зале и правильного питания. Ана ранее работала фитнес-тренером, потому вся информация на ее странице касается либо питания и тренировок, либо одежды для фитнес-красоток.

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