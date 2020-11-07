Кто заменил известных актеров в современных фильмах

Немало режиссеров пытались заработать денег, сняв фильм по мотивам любимых миллионами советских картин

Как передает Politeka.net, некоторые новые фильмы прохладно встретила публика, но некоторые вполне устроили зрителей. Как выглядят современные актеры, которые заменили в картинах легенд советского кино.

Знаменитую «мымру» в новом «Служебном романе» сыграла звезда фильмов «Квартал 95» Светлана Ходченкова. Впрочем, актрисе не удалось повторить образ, созданный легендарной Алисой Фрейндлих.

А вот Ольгу Рыжову сыграла Настя Заворотнюк, которая отлично вжилась в образ.

Популярная комедия «Кавказкая пленница» была переснята в 2014 году. Роль Нины исполнила звезда фильмов «Квартал 95» Настя Задорожная, а Шурика прекрасно сыграл исполнитель роли Левина в «Интернах», актер Дмитрий Шаракоис.

«Джентельмены, удачи!» с Сергеем Безруковым хоть и не стали полной копией старого фильма, но очень понравились публике.

«Безруков красавчик», - отметили в комментариях зрители.

Отдельного внимания заслуживает фильм «Ирония судьбы», который получил полноценное продолжение. В этом фильме не только были задействованы новые актеры, такие как Лиза Боярская, Константин Хабенский и Сергей Безруков, но также вернулись к своим ролям Андрей Мягков и Барбара Брыльська.

Напомним, что Анастасия Задорожная засветила лишнее в откровенном платье посреди ремонта: «Красотуля какая!».

Как сообщала Politeka, обжигающая Светлана Ходченкова потрясла формами в алом топе без белья: "Шикарна!".

Также Politeka писала, что Анастасия Заворотнюк в платье с глубоким декольте разбередила публику: "Такая красота обязана жить".