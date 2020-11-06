Зупинилося серце відомого письменника Михайла Жванецького

Про це інформують російські ЗМІ.

Письменнику-сатирику було 86 років.

Як відомо, ще минулого місяця легендарний Михайло Жванецький оголосив про припинення концертної діяльності.

Народний артист України тоді пояснив, що йде з великої сцени через незадовільний стан здоров'я.

Станом на 14:35 за київським часом, директор Михайла Жванецького підтвердив інформацію про смерть відомого сатирика.

Дата офіційної церемонії прощання з Михайлом Жванецьким, зі смертю якого пішла ціла епоха, поки не повідомлялася.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що 86-річному Михайлу Жванецькому медики нібито діагностували рак передміхурової залози.

Як відомо, рак передміхурової залози одне з найбільш поширених злоякісних новоутворень у чоловіків. Особливо часто ця хвороба наздоганяє чоловіків у віці старше 60 років. Від цієї недуги померли режисер Олег Табаков і співак віллі Токар.

Однак сам сатирик поспішив спростувати цю інформацію. Дружина письменника стверджувала, що Михайло спостерігався у лікарів з метою профілактики.

На початку жовтня представник Михайла Жванецького оголосив, що письменник-сатирик йде з великої сцени.

"Артистам потрібно мати мужність вчасно піти зі сцени. У Жванецького ця мужність є-вчасно піти, не тягнути. Він реаліст і сказав, що не треба виходити на сцену. Старіти потрібно вдома. Людина втрачає якусь працездатність свою звичну, навіщо це демонструвати? Жванецький закрив свою передачу "черговий по країні", закінчив концертну діяльність", – стверджував Олег Сташкевич.

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