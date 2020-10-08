Звістка про письменника-сатирика Михайла Жванецького сколихнула громадськість
Михайло Жванецький на 87 - му році життя прийняв рішення піти зі сцени. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на представника артиста Олега Сташкевича.
"Артистам потрібно мати мужність вчасно піти зі сцени. У Жванецького ця мужність є-вчасно піти, не тягнути. Він реаліст і сказав, що не треба виходити на сцену. Старіти потрібно вдома. Людина втрачає якусь працездатність свою звичну, навіщо це демонструвати? Жванецький закрив свою передачу "черговий по країні", закінчив концертну діяльність", – розповів Сташкевич.
Представник Жванецького також уточнив, що інформація про виступи, опублікована на офіційному сайті артиста, не є актуальною.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Михайлу Жванецькому діагностували рак передміхурової залози.
Як відомо, рак передміхурової залози одне з найбільш поширених злоякісних новоутворень у чоловіків. Особливо часто ця хвороба наздоганяє чоловіків у віці старше 60 років. Від цієї недуги померли режисер Олег Табаков і співак Віллі Токарєв.
Однак сам сатирик поспішив спростувати цю інформацію.
"Це неправда. Я нормально себе почуваю", - заявив він.
Трохи пізніше дружина Жванецького Наталія розповіла, що Михайло Михайлович регулярно спостерігається у лікарів, але робить це виключно з профілактичними цілями.
"Звідки йде такий злив інформації? У нас нічого немає, ми на профілактиці лежимо в клініці. З віком це робимо, навіть я раз на рік лягаю», — підкреслила Жванецька.
Нагадаємо, в 2019 році у артиста вже були проблеми зі здоров'ям. Він зламав руку, через що скасував свої виступи в Німеччині.
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