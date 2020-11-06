Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила фигурой в слишком тесном спортивном костюме

Ана уже не первый год работает со своим магазином спортивной одежды и рекламирует костюмы для спортсменок, надевая их лично и показывая в повседневной жизни. Об этом пишет Politeka.net. Так как девушка является еще и популярным блогером, нередко она снимается в специальных фотосессиях для своего Инстаграм-аккаунта.

На некоторых фото можно заметить, что девушка обладает пышными формами и может похвастаться совсем не стройной фигурой. Подкачанное тело – результат ее занятий в зале и правильного питания. Ана ранее работала фитнес-тренером, потому вся информация на ее странице касается либо питания и тренировок, либо одежды для фитнес-красоток.

На одних из своих фото Чери блеснула пикантными видами на свои достоинства в коротеньких шортиках светлого оттенка и стильном топе, под которым не было белья. Вот как реагируют в сети:

«Маленький секрет 😜👑; Какая красивая трещина; Ослепительно 🥰🔥; девочка явно на охоте❤️; ты идеальна я тебя обожаю💋💋💋; Люблю челку на тебе !! Великолепно 😍😍😍; Этот образ - очень зрелый этап в вашей жизни. Ты бомба; Невероятно привлекательная малышка 🔥💞👌; Очень хорошо🔥🔥🔥; Человек, что я бы сделал с тобой, тьфу 😍😛👀💖;Слишком жарко; драгоценные камешки; Ты символ красоты».

Мы также писали, что несмотря на разнообразие кадров в профиле Аны, больше всего отзывов и комментариев получают те посты, в которых девушка примеряет что-то необычное. На одном из таких фото Чери позировала в прозрачном бежевом боди и спортивных штанах болотного цвета.

«Я просто буду здесь откладывать вещи на следующий час или около того 😝 хочешь написать мне комментарий, и я отвечу ??? PS Я люблю собирать вещи, но так не люблю распаковывать 😫 мои чемоданы буквально сутками лежат в углу! ... иногда недели 🙈 кто-то такой же?? Или это только я ... 😐», - написала Ана.

Вот как реагируют в сети:

«Почему так соблазнительно🔥🔥; Ты моя единственная любовь ❤️😍 и ты будешь моей единственной «королевой»; У тебя красивые нипели; красивая; Боже мой, я ничего не могу с собой поделать; Какие шикарные дыньки!; Так вкусно; О Господи!! 😍😍😍; Вау, я люблю твое тело».

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