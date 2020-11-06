Стало известно, кто по решению правительства будет освобожден от оплаты коммуналки

Об этом пишет Обозреватель.

Так, по решению Кабмина дополнительные надбавки к пенсионным выплатам получат те, у кого в АТО/ООС погиб член семьи. Помимо этого, некоторые категории украинцев будут частично освобождены от коммунальных платежей.

С коммуналкой "повезет" Героям Украины, Героям социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Эти украинцы освобождаются от коммуналки в домах без отопления в пределах социальных нормативов.

Также была утверждена адресная помощь к пенсионной выплате нетрудоспособным членам семьи добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС, в случае потери кормильца или до назначенной детям государственной соцпомощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

"Размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6100 гривен каждому", – разъяснили все нюансы в Министерстве социальной политики.

Стоит отметить, что размер расходов из бюджета на ПФУ составит почти 204 млрд. С 1 января 2021 года минималка будет в размере 1769 гривен.

С 1 июля ее повысят до 1854, а с 1 декабря - до 1934 гривен. Также после июня пенсионерам, которым исполнилось 75 лет, будут доплачивать по 400 грн ежемесячно к основной зарплате.

Надбавку в 500 гривен получат пенсионеры в возрасте от 80 лет, а на май запланирована очередная индексация выплат.

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