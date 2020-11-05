Филипп Киркоров показал страстные объятия с Олей Поляковой, размечтавшись о «мире и братстве людей»

4 ноября известная украинская певица Оля Полякова выступила на одной сцене с Киркоровым и другими российскими исполнителями на фестивале PaRus 2020, который проходил в Дубае. При этом сам Филипп Бедросович уже успел назвать это выступление «воссоединением Украины и России».

Как сообщает Politeka.net, артист поделился в Инстаграм новой порцией фото с концерта, среди которых оказались и совместные снимки с Поляковой.

Так, на одном из фото Киркоров обнимает Полякову сзади, тесно прижимаясь к ней. При этом украинская певица позирует в ярком сценическом наряде, из-под которого выбивается лямка бюстгальтера.

Киркоров также опубликовал совместное фото с детьми и целую серию снимков со своего выступления на сцене.

«Яркая Дубайская ночь в деталях! Встреча России и Украины на одной сцене так долгожданна, драгоценна и важна. Жаль, что пока это возможно только в арабской сказке...Мир, счастье, братство людей — вот что нужно нам на этом свете!», - написал певец.

Полякова ответила ему на это в комментариях:

«Это было незабываемо!», - написала она.

Поклонники певца также активно обсуждают его пост.

«Безумно красивые фотографии Филипп, вы как всегда на высоте!», «Филипп, ну ведь умничка и красавчик, ну как ни крути», «Чуть пьяненький взгляд в конце шоу наверное уже по Оле руки пошли», «Вы с Олей хорошо смотритесь, давайте совместную песню и клип!» «Ну конечно, Оле нужно бабла срубить!», - пишут люди.

Напомним, Киркорова застукали на отдыхе со знаменитой украинкой: "Воссоединение Украины и России".

Как сообщала Politeka, Полякова без макияжа поразила пикантными фото с дочерью: «Украинские Кардашьян».

Также Politeka писала, что поп-король засветил стройную брюнетку на семейном отдыхе с детьми: «Киркоровы, вы – классные».