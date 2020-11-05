Итальянская актриса и модель Моника Белуччи приняла участие в эпатажной съемке

Звезда в свои 56 лет выглядит просто великолепно, что ни раз уже доказывала, передает Politeka.net. В этот раз красотка и вовсе решила засветиться без платья.

Моника приняла участие в съемках для журнала "Vogue". В рамках фотосессии актриса предстала без платья. Модель держала в руках белое платье с черным рисунком. Красотка прикрылась, но засветила бретельку лифчика, которая едва ли не соскальзывала с плеча.

Моника выставила ножку в колготках, похваставшись ее стройностью. Звезда наклонила голову вбок, опустив веки с черными тенями.

Вид у красотки просто завораживающий - очень стильная и красивая, а также от нее исходила страсть.

За четыре часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети по достоинству оценили невероятный образ Беллуччи и написали много приятных слов, посвященных ее внешности.

"Мужчины поклоняются тебе", - написал один из фанатов.

Напомним, Моника Беллуччи надела черное облегающее платье с глубоким декольте, из которого показалась грудь.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на упругие ягодицы под тесной тканью. Моника стояла рядом с молодым красавчиком и подставила ему щеку, приоткрыв пухлые губы.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи нарядилась в черное обтягивающее боди с глубоким декольте. На ноги красотка натянула черные колготки, а вот от штанов или юбки отказалась. Сверху Беллуччи набросила пиджак, но он не смог скрыть аппетитных форм звезды.

Без капли стеснения красотка решила пошалить и прогуляться по коридорам отеля в одном боди.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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