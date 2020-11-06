Фитнес-модель Юлия Мишура разгорячила раскрепощенной фотосессией с участием супруга
Как передает Politeka.net, звезда спорта опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с избранником в одном нижнем белье.
Так, Юлия продемонстрировала отточенную годами и тяжелыми тренировками фигуру в белом топике и трусиках с кружевными вставками. Красотка плотно "запаковала" свои прелести - силуэт будоражит воображение. Муж девушки, не уступающий ей в спортивной форме, позировал в черных боксерках.
На одном из кадров парень жарко обнял возлюбленную, на других - парочка хвастались мышцами и рельефами. Стоит отметить, они стоят друг друга.
"Муж и жена - одна сатана 😈🥰❤️", - подписала кадры Мишура.
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Напомним, Юлия является украинской чемпионкой Европы 2016 года Всемирной федерации бодибилдинга. Девушка часто публикует откровенные фото в своем Instagram, радуя поклонников обнаженными снимками.
Ранее мы сообщали, Юлия устроила настоящую встряску своим ягодицам. Кадрами она поделилась в "сториз".
Фитнес-модель позировала в спортзале в лосинах и топе, стоя возле штанги, с которой решила подкачать "орешек". Мишуру снимали сзади, поэтому можно легко оценить ее рельефные достижения. На другом кадре красотка уже занималась на велотренажере. Волосы у модели были собраны назад, чтобы не мешали заниматься спортом.
"Сегодня утро началось с тренировки", - подписала снимки девушка.
Фанаты ничего не ответили под публикацией и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Запредельная мотивация, богиня спорта".
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура заинтриговала кадром крупным планом
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