Депутаты Верховной Рады поддержали за основу важный законопроект о компенсациях
Законопроект №3817 об оплате украинским гражданам компенсации за задержку пенсий и зарплат был поддержан 247 депутатами.
В Законе расширился перечень видов денежных доходов, которые должны компенсировать за нарушение сроков выплаты.
В частности, в перечень включены: пенсия, ежемесячное денежное пожизненное содержание, соцвыплаты, стипендии, зарплаты, суммы индексации денежных доходов граждан, пишет РБК.
Документ и предусматривает источники указанных выплат. Однако в пояснительной записке говорится, что закон не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.
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Напомним, члены семей погибших на Донбассе получат денежные компенсации. Такое решение было утверждено Кабмином в конце октября.
Так, членам семей погибших на востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи к социальным выплатам (пенсии или пособию) из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 гривен, на двух и более членов семьи - не менее 6100 гривен каждому.
Ранее сообщалось, что 2 ноября, согласно утвержденному графику, началось финансирование пенсий ноября, уже направлено более полмиллиарда гривен.
Известно, что на пенсионные выплаты направлено 0,6 миллиарда гривен. Каждый пенсионер получит свои выплаты в оперделенное время в установленном порядке.
Стоит отметить, что Министерство представило новый законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты лиц пожилого возраста».
В частности, авторы хотят использовать новую классификацию для пожилых украинцев.
Так, например, лицами пожилого возраста предлагают называть людей, которым исполнилось 60 лет.
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