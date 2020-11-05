Украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) поделился историей знакомства с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном

Как пишет Politeka.net, об этом он рассказал в программе 2POPODCAST.

По словам исполнителя, он познакомился с немецким музыкантом в Киеве, когда они оказались за одним столом в одном из киевских заведений.

«Тилль - очень классный. Мы познакомились с ним, когда оказались в ресторане, сидя за одним столом. Было хорошее настроение и мы с ним очень сильно напились», - признался Потап, добавив, что они устроили с Тиллем своеобразную постановку, когда вспомнили, что оба являются пловцами.

«И тут я говорю: "А сейчас на шестой дорожке выступает пловец ГДР Тилль Линдеманн. На старт, внимание, марш - он залазит на стол и прыгает, стол разваливается, официанты в шоке», - добавил рэпер.

Потап отметил, что заплатил официантам 100 долларов. Линдеманну такой поступок понравился, он поблагодарил его за человечность, добавив, что в России звезды ведут себя по-другому. Тилль заметил, что российские рэперы относятся к людям как к грязи.

Как известно, украинской певице Светлане Лободе долгое время приписывают роман с Тиллем. Более того, поклонники уверены, что младшую дочку Тильду Светлана родила именно от него. Сама артистка это не комментирует, но и не опровергает.

Напомним, что Лобода впервые показала отца своего ребенка: на пальцах кольца.

Как сообщала Politeka, дочери Лободы растут настоящими красотками, домашние фото нежностей: "Евочка уже с маму ростом".

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