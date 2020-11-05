Ужесточения карантина в Украине будет требовать у Кабинета министров Министерство здравоохранения
Главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко 5 ноября во время ежедневного брифинга рассказал, что может измениться.
Чтобы остановить стремительное распространение китайского вируса Министерство здравоохранения предлагает:
- запретить проведение всех массовых культурных мероприятий;
- ограничить работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- разрешить работу исключительно магазинов, в которых "люди могут купить необходимые вещи";
- разрешить работу садиков и школ с 1 по 4 класс в "красных зонах". Учеников 5 класса и старше хотят отправить на дистанционное обучение;
- рекомендовать установить отдельное время для обслуживания людей возрастом старше 60 лет с 10:00 до 12:00.
- ограничить работу торгово-развлекательных центров, детских комнат, развлекательных зон;
- запретить работу субъектов хозяйствования, которые не придерживаются противоэпидемических норм;
Также хотят изменить ограничения в красной зоне.
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"Ранее в Украине, когда территория заходила в красный уровень эпидемической опасности, разрешалось определять перечень ограничений, которые действуют на этой территории совместно с Национальной комиссией ТЭБ и ЧС и органами местного самоуправления. Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель – если, кроме более 320 заболеваний на 100 тысяч населения, показатель положительных результатов тестов превышает 20% от всех протестированных, то мы предлагаем применять весь перечень противоэпидемических ограничений, а не выбирать", – рассказал Ляшко.
Кроме того, в "красной зоне" хотят разрешить работать магазинам, но только с 19:00 до 20:00. При этом, чтобы количество посетителей было не более одного человека на 20 квадратных метров.
Отметим, согласно данным Минздрава состоянию на утро четверга, 5 ноября, за минувшие сутки Китайский вирус в Украине обнаружили в 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 430 467 человек, из них 184 782 выздоровели, летальных случаев - 7924.
Напомним, украинцев хотят прижать новыми штрафами до 255 гривен на карантине.
Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.
Также Politeka писала про карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.