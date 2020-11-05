В Украине собираются изменить правила работы магазинов и аптек

Об этом главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко 4 ноября заявил в эфире "Радио НВ".

Из-за роста случаев заражения китайским вирусом собираются ввести "час для пожилых".

Суть идеи заключается в том, чтобы в определенный период времени обслуживать в продуктовых магазинах и аптеках людей старше шестидесяти лет. Это может быть с 10:00 до 12:00.

Это поможет снизить контакты людей преклонного возраста, ведь и в транспорте в это время меньший пассажиропоток.

"Это позволит нам спасти именно их жизни. Потому так пожилые, если мы посмотрим летальные случаи, они все равно в группе 50+. А если мы посмотрим на 60-65 лет и старше, то у этих людей болезнь проходит опаснее всего", - сказал Ляшко.

Он также подчеркнул, что запрещать приходить в магазины и аптеки в другое время Минздрав не может - инициатива носит только рекомендательный характер.

Подобные меры уже были введены в некоторых странах Европы, и сейчас ведомство намерено рекомендовать их и в Украине, отметил замглавы Минздрава.

"Это европейская практика ... и у нас будет работать. Потому что пора уже отбрасывать любые сомнения, у кого они еще остались, что это (пандемия) теория заговора", - добавил Ляшко.

Отметим также, в Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина "выходного дня". Это нужно, чтобы разорвать цепь передачи болезни.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что могут закрыть большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на "вынос".

В то же время, по словам главы Минздрава, комендантского часа в Украине не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение.

Кроме того, украинцам собираются ужесточить наказание за нарушение правил карантина.

Отметим, согласно данным Минздрава по состоянию на утро четверга, 5 ноября, за минувшие сутки китайский вирус в Украине обнаружили у 9850 человек, зафиксировано 193 летальных случая, 8378 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 430 467 человек, из них 184 782 выздоровели, летальных исходов — 7924.

Напомним, украинцев хотят прижать новыми штрафами до 255 гривен на карантине.

Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

Также Politeka писала про Карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.