Украинская рэп-исполнительница аlyona аlyona заставляла людей платить долги, используя разные уловки

Как сообщает Politeka.net, знаменитость четыре месяца работала коллектором. О трудностях этой профессии она рассказала Маше Ефросининой в интервью, которое на днях выпустили в YouTube.

Чтобы зарабатывать на жизнь, Алена была вынуждена выбивать долги из украинцев. Из-за морального груза рэперша начала регулярно употреблять алкоголь.

"Тяжелая была работа, когда я работала телефонным коллектором", - заявила артистка в интервью. - "Я каждый вечер приезжала с работы и бухала, потому что так было трудно".

Как призналась Аlyona Аlyona, во время разговоров с должниками представлялась людям вымышленными именами. Неприятный опыт подтолкнул певицу к тому, что теперь она наотрез отказывается рекламировать микрокредитные организации или их услуги.

"Это долговая яма для наивного человека", – предупредила рэп-исполнительница.

Стоит добавить, что перед тем, как начать музыкальную карьеру и завоевать признание украинцев, девушка успела поработать и воспитательницей в детском саду. Всего за два года она сильно прославилась и даже приняла участие в шоу "Танці з зірками".

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